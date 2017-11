Attentat de New York: Saipov assume son allégeance à l’EI

L’homme qui a fauché passants et cyclistes à Manhattan a revendiqué son appartenance au groupe Etat islamique et déclaré aux enquêteurs être « satisfait » de son acte, a indiqué le parquet fédéral, qui l’a inculpé pour terrorisme.

Au lendemain de l’attentat qui a fait huit morts et 12 blessés, le plus grave survenu à New York depuis septembre 2001, le président Donald Trump a réclamé la « peine de mort » pour le suspect, Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans arrivé aux Etats-Unis en 2010. Lire la suite sur jforum.fr