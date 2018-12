Selon un premier bilan , il y aurait 4 morts, 11 blessés dont 7 graves ou en urgence absolue. Le tireur, né à Strasbourg, 29 ans, fiché S, serait blessé et en fuite, confiné dans le quartier du Neudorf. Il serait armé d’un pistolet – létal à 15 m (peut-être d’un fusil d’assaut type Kalachnikov-portée très longue-, et d’au moins une arme blanche). Cette incertitude retient l’action de neutralisation et on craint la prise d’otages.