Assad de retour sur le Golan, émeutes à Gaza et retour de l’hiver

Le résumé de l’actualité de ce chabbat

L’armée d’Assad revient sur le Golan

Les rebelles syriens ont commencé leur retrait de la zone frontalière avec Israël. Ils laissent progressivement la place aux forces loyalistes du dictateur syrien Bashar el Assad. Ces derniers vont occuper des territoires limitrophes du Golan israélien

Quant aux rebelles, ils ont gagné en autobus la province d’Idlib (nord-ouest), contrôlée par des djihadistes, ou le sud-ouest de la Syrie proche de la frontière jordanienne, tenu par les rebelles nationalistes.

Israël scrute avec vigilance le retour des troupes d’Assad à sa frontière nord. D’autant que les alliés de l’armée syrienne, Hezbollah et Iran, disposent d’un pouvoir de nuisance non négligeable. Les jours à venir sont considérés comme une période test par les forces de sécurité israéliennes qui ont déjà prévenu. Il est hors de question pour Israël de laisser des bases avancées de l’Iran ou du Hezbollah à sa frontière sur le versant syrien du Golan.

Émeutes à la frontières de Gaza

Hier, après la prière du vendredi, des milliers de Palestiniens ont jeté des pierres, des cocktails Molotov et des pneus enflammés le long de la frontière entre Gaza et Israël, ainsi qu’à plusieurs endroit de Judée-Samarie. Tsahal a riposté par des tirs et des mesures anti-émeutes. Selon des sources médicales palestiniennes, 56 émeutiers ont été blessés, dont quatre grièvement, l’un d’eux a succombé à ses blessures.

Les affrontements ont débutés quelques heures après les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. L’une d’elle s’est abattue sur un bâtiment du conseil régional de Shaar Haneguev. 2 autres ont été interceptées par le système anti-misile « Dôme de fer ».

Retour de l’hiver

Après un chabbat aux températures plus que clémentes, l’hiver fera dés demain son retour en force. Après une matinée au ciel partiellement couvert, le temps se couvrira l’après-midi et la pluie commencera à tomber sur le nord. Elle se renforcera dans la nuit et ne devrait plus s’interrompre jusqu’à lundi soir voir mardi matin. Dans l’intervalle, la neige tombera en abondance sur le mont Hermon.