ARTE: Un autocollant tueur de virus inventé par les Israéliens

Un masque tueur de #coronavirus ?

Des scientifiques israéliens ont mis au point un autocollant antiviral qu’il suffit de coller sur son masque chirurgical afin d’augmenter le plus possible sa capacité de filtration.

Une invention à la fois efficace et géniale, signée Israël ! 🇮🇱 pic.twitter.com/KiGO8eTLLp

