Arrivée émouvante à Ben Gourion des premiers olim de France

Ils sont comme chaque année une cinquantaine de familles à rejoindre leur nouvelle maison en Israël dans le cadre de l’Alyah de groupe (ADG). La vidéo de l’arrivée des premières familles nous a été envoyée (voir ci-dessous). Des moments toujours aussi émouvants.

Après une année de préparation active en France, les premières familles de l’Alyah de groupe (Alyah des familles) arrivent en Israël. Ces Olim seront accompagnés et aidées avec leurs enfants durant les 12 premiers mois de leur nouvelle vie en Israël.

Fait non négligeable, une délégation de l’ADG et de leurs nouveaux voisins les accueille à l’aéroport Ben Gourion. Ces familles éligibles au programme de l’Alyah de groupe ont de la chance. Elles bénéficient de deux ans d’accompagnement (une année en France et une autre en Israël). Outre un coordinateur dédié aux familles qui les aide dans leurs démarches administratives, les familles sont aussi accompagnées dans la location d’appartement, le soutien scolaire pour les enfants etc. De véritables VIP de l’Alyah.

Bienvenue aux nouveaux Olim et bonne intégration en Israël.

Pour voir la vidéo cliquez ici