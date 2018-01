Arrestation d’Ahmadinejad en Iran, différent entre Israël et l’Ouganda…

Arrestation d’Ahmadinejad en Iran, l’Ouganda dément un accord avec Israël sur les migrants, les autorités suédoises ont échoué à protéger la communauté juive et la tempête s’éloigne d’Israël. Le résumé de l’actualité de ce chabat

Arrestation d’Ahmadinejad en Iran

L’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a été arrêté par les autorités « pour avoir incité à la violence contre le gouvernement », a rapporté samedi le quotidien londonien Al-Quds Al-Arabi, citant « des sources fiables à Téhéran ».

L’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a été arrêté samedi par les autorités dans la ville après avoir prononcé un discours dans lequel il défiait les autorités du régime islamique.

Il a notamment affirmé que « certains dirigeants du pays vivent loin des problèmes, et ne savent pas ce qui préoccupe le peuple ». « Ils ne savent pas ce qui se passe réellement et l’Iran souffre maintenant d’un manque de ressources », a-t-il ajouté. » Le gouvernement Rohani estime qu’il possède la terre et que les citoyens sont ignorants et ne comprennent rien, et les citoyens sont en colère contre le gouvernement parce qu’ils se sont appropriés l’argent de l’Etat ».

Selon Al-Quds Al-Arabi, les autorités cherchent maintenant à imposer une assignation à résidence à l’ancien président. A noter que cette information n’a pas été officialisée dans les médias iraniens.

L’Ouganda dément un accord avec Israël sur les migrants

L’Ouganda a démenti jeudi avoir conclu un accord avec Israël pour accueillir sur son sol certains des quelque 40.000 migrants africains en situation irrégulière que qu’Israël entend expulser. « L’Ouganda est perturbé par ces informations. Nous n’avons aucun accord de ce genre avec le gouvernement pour envoyer des réfugiés ici », a déclaré à l’AFP le ministre des Affaires étrangères, Henry Okello Oryem. « Le gouvernement israélien doit être en position d’expliquer cette affirmation, parce qu’aucun accord de ce genre n’existe entre l’Ouganda et Israël concernant le transfert d’immigrants africains d’Israël vers l’Ouganda. Ces informations doivent être considérées comme fausses », a-t-il insisté.

Israël a lancé mercredi un programme destiné à imposer à 38.000 migrants africains en situation irrégulière, en majorité des Érythréens et des Soudanais, de choisir entre quitter le pays d’ici fin mars, ou être emprisonnés pour une durée indéterminée.

Les autorités suédoises ont échoué à protéger la communauté juive

La Suède Après plusieurs incidents ayant touché la communauté juive en Suède, l’ambassadeur de Suède en Israël, Magnus Hellgren, a dénoncé les manquements des autorités, estimant que les juifs ne se sentaient plus en sécurité dans son pays.

«Les autorités suédoises ont échoué à protéger la communauté juive du pays», a déclaré l’ambassadeur de Suède en Israël, Magnus Hellgren, dans une interview accordée au quotidien israélien Makor Rishon

La tempête s’éloigne d’Israël

Après 48 heures de violentes intempéries en Israël, l’épisode pluvieux prendra fin dans la nuit. Des éclaircies sont attendues à partir de demain dimanche et les températures augmenteront progressivement au moins jusqu’à mercredi.