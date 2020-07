Argentine : Le périple des émigrants vers Israël. Par Sivan Rahav Méir

Merav Shulansky, correspondante de l’Agence juive en Argentine, m’a écrit hier soir: « Nous sommes confinés depuis 117 jours consécutifs. Il n’y a pas de vols au départ d’ici. Pourtant, 44 immigrants d’Argentine ont atterri en Israël mercredi soir !

Argentine, il sont partis…et arrivés à bon port, en Israël. C’est une phrase que je n’aurais jamais imaginé pouvoir écrire, car la route a été si longue. Il y a des immigrants dans ce groupe qui prévoyaient d’immigrer en mars dernier, et dont le Covid 19 a changé les plans. Mais ils n’ont pas abandonné. Ils avaient déjà vendu leur maison et quitté leur lieu de travail et ils se sont simplement assis et ont attendu.

Il y a une immigrante ici dont le conjoint est déjà à Jérusalem, Elle le rejoint maintenant, près de 4 mois plus tard… Toutes les réunions et la coordination avec Israël nous les avons faites bien sûr par Zoom et toute difficulté qui a pointé n’a fait qu’accroître la nostalgie et la volonté.

Le simple fait de se rendre physiquement à l’aéroport ici était presque impossible, car il y a un confinement complet dans certaines zones où ils vivent et les routes sont fermées. Pourtant, ils sont arrivés, par des chemins détournés, sur toutes sortes de vols et d’itinéraires à travers le monde, et maintenant ils sont déjà confinés dans un hôtel en Israël. «

Pérégrinations

La parasha de la semaine est la parasha « Mattot-Massei » (les conseils de tribus et les pérégrinations): après ces mots « Voici les pérégrinations des enfants d’Israël » la parasha égrène les 42 étapes que nos ancêtres ont traversées dans le désert.

Le Baal Shem Tov a expliqué que la parasha ne décrit pas l’histoire ancienne mais les événements actuels. Ce sont tous les parcours de vie difficiles que nous traversons tous, pour le meilleur ou pour le pire, sur le chemin. Chacun de nous – a fortiori les nouveaux immigrants d’Argentine – tire sa force de la parasha pour traverser les pérégrinations de sa vie.



Bienvenue à nos frères et sœurs argentins.

Sivan Rahav Meir est une journaliste de renom au sein de la 12e chaîne de télévision israélienne. Chaque jour, elle offre un petit enseignement de Torah qui est diffusé un peu partout dans le monde dans une dizaine de langues.