Des archéologues ont exhumé une « rare et belle » mosaïque au sol, située dans le port antique de Césarée, dans le nord d'Israël. Elle daterait de l'époque romaine et plus précisément d'entre les 2e et 3e siècles avant J-C. Ses dimensions, selon un communiqué de l'Autorité israélienne des Antiquités, sont de trois mètres et demi de large pour huit mètres de long.