Des archéologues israéliens ont récemment découvert en Judée-Samarie deux pièces de monnaie rares datant des révoltes juives contre les Romains.

L'une d'elles porte sur une face une feuille de vigne et l'inscription en hébreu "Herut Zion" (la liberté de Sion), et sur l'autre, le dessin d'une amphore et l'inscription "An II".