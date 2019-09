Archéologie : Découverte primordiale pour « des milliards de personnes dans le monde » révélée à Jérusalem

Un sceau retrouvé à Jérusalem revêt une importance capitale à cause de l’inscription qu’on peut y lire, Adenyahu Aher Al Habyit. Il s’agit d’un sceau en argile de moins d’un centimètre, du 7ème siècle avant JC, trouvé par une adolescente bénévole lors de fouilles organisées par la fondation Cité de David. Mais cette découverte archéologique revêt une importance capitale à cause de l’inscription qu’on y trouve. Adenyahu Aher Al Habayit. Ce n’est autre que le rôle le plus élevé de la hiérarchie royale du temps des royaumes de Juda et d’Israël…….Décryptage……..