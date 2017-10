Arash Derambarsh devrait venir en Israël faire voter une grande loi anti-gaspillage !

Arash Derambarsh, le conseiller municipal de Courbevoie, devrait être accueilli en héros en Israël ! Et pour cause, cet infatigable militant de la lutte contre le gaspillage alimentaire, a déjà réussi à faire voter plusieurs lois, en France et à travers le monde, pour faire en sorte que les centres commerciaux ne jettent plus les produits qui arrivent à expiration sans êtres vendus.

Avant la Journée mondiale de l’alimentation, la Banque alimentaire nationale d’Israël a publié un rapport de recherche comparative sur la préservation des aliments et la réduction des pertes, montrant que les Israéliens sont parmi les plus gaspilleurs du monde industrialisé.