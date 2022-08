Arabie Saoudite et Israël. L’aéroport Ben Gourion va encore augmenter son trafic.

Daniel Gugenheim, Docteur en économie.

Tous les vols directs d’Israël vers l’Asie et l’Australie devraient être raccourcis de deux heures.

La visite en Israël du président américain a eu comme premier bénéfice économique l'ouverture totale de l'espace aérien saoudien pour les vols en provenance et à destination d'Israël. En effet, jusqu'à présent, cette autorisation n'existait qu'à destination de Bahreïn et des Emirats arabes Unis. Cette première normalisation avec le pays de la région le plus puissant économiquement va avoir des conséquences substantielles pour les Israéliens, conséquences qui n'ont pas toujours été mises en exergue par les médias.