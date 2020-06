Après les orques, les cachalots s’approchent des côtes israéliennes

Deux cachalots, une mère et son fils ont été aperçus à 7 kilomètres au larges des côtes israéliennes. Des pécheurs les ont filmés dans le nord d’Israël au large de la plage de Betset.

De mémoire de pécheurs, on n’avait jamais vu de cachalots près des plages israéliennes. C’est une mère et son petit qui pour la première fois ont tenté une approche. (Voir films ci-dessous)

Le grand cachalot est une sorte de grande baleine à dents dont la taille en fait le plus grand carnivore du monde. Son corps est grisâtre et sa tête dont la forme est parallélépipédique, représente un tiers de la masse corporelle. Elle peut peser jusqu’à 16 tonnes.

On trouve le grand cachalot dans toutes les mers et océans du globe, mais il a une prédilection pour les eaux libres de plus de 1.000 mètres de profondeur. Il évolue plus volontiers dans les eaux équatoriales ou tropicales. Les femelles et les jeunes ne remontent jamais au-delà des 50e parallèles Nord et Sud, pour rester dans des eaux chaudes, tandis que les mâles remontent dans les mers polaires arctiques ou descendent vers l’Antarctique jusqu’au 75e parallèle.