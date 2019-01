Après le Tchad, un autre pays musulman en lice?

Après le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad, on apprend que des pourparlers intensifs sont en cours pour une visite en Israël du Premier ministre d’un autre Etat musulman d’Afrique: le Mali.

Soumeylou Boubèye Maïga pourrait effectuer une visite officielle en Israël dans les prochains mois. A Jérusalem, on espère que l’effet boule de neige sera au rendez-vous et que le Niger, lui-aussi musulman, suivra le Tchad et le Mali.

Comme beaucoup d’autres pays africains, le Mali avait rompu ses relations diplomatiques avec Israël après la Guerre de Kippour sous la pression (surtout économique) des pays arabes. En 2017, en marge d’un sommet africain au Libéria où il était invité, Binyamin Netanyahou s’était entretenu avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le Premier ministre avait ensuite annoncé que le président malien avait accepté le principe d’un rétablissement progressif des relations avec Israël.Lire la suite sur lphinfo.com