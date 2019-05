Après le passage du Grand-Maître de la Grande Loge de France en Israël

Un grand ponte de la Franc-maçonnerie française à la rencontre de futurs adeptes israéliens !

Malgré un emploi du temps surchargé, le Grand-Maître de la Grande Loge de France a trouvé et pris le temps de venir en Israël, à la rencontre de « profanes francophones en mal de bien » ! Il y a quelques jours, Coolamnews avait titillé ma curiosité en publiant les propos d’un membre de la Loge Bereshit à Jérusalem à propos de la visite en Israël de ce monsieur, Pierre-Marie ADAM.

C’est donc tout naturellement que je me suis rendue à ce rendez-vous… A la gloire de l’Humain. Et je n’ai pas été déçue !

Ce fut un plaisir d’entendre ce personnage occupant le poste le plus important de cette société sinon secrète du moins discrète, vanter le plus simplement du monde devant un public dont j’ai cru comprendre d’ailleurs que bon nombre d’entre eux étaient déjà des maçons, le bonheur de participer à l’amélioration de l’espèce humaine !

Pas de mal à se faire du bien

Ainsi, tout au long de son allocution, il ne fut question que du bonheur de travailler sur soi-même pour soi-même, polir sa pierre brute, prendre conscience de qui l’on est vraiment avant que de partager avec « les autres » l’enrichissement personnel apporté par cette école symbolico-initiatique, une école de la vie bien spéciale.

Alors, s’il n’y a pas de mal à se faire du bien, pourquoi se refuser un bonheur peut être plus intense encore parce que vécu parmi des frères de cœur ?

La Franc-maçonnerie qui pose plus de questions encore qu’elle ne donne de réponses, ne s’interroge plus à ce sujet.Elle est cette boutade réalisée, la voie royale, l’idéal en recherche perpétuelle de l’humain croyant encore en l’homme quoi qu’il arrive partout à travers le monde et en Israël en particulier !

Et rien que pour cela la Franc-maçonnerie mérite d’exister !

Lire Interview: Jérusalem : Peut-on être Juif et Franc-Maçon ?