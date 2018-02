Après la Pologne, c’est au tour des bulgares d’honorer la mémoire d’un général nazi

Au moins un millier de bulgares d’extrême droite vêtus de noir rejoints par des allemands, suédois, hongrois et estonien ont marché plus de deux heures, allumant des flambeaux samedi 17 février 2018, dans les rues de Sofia, pour honorer la mémoire du général Hristo Lukov qui fût ministre de la guerre de 1935 à 1938 connu pour son soutien à l’Allemagne hitlérienne et son antisémitisme durant la Seconde Guerre mondiale…Lire la suite sur tel-avivre.com