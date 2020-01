Après la fureur, la question palestinienne suscite l’apathie

Pendant une grande partie des 70 dernières années, la cause de la Palestine a agité la rue arabe. Du Yémen au Maroc et à tous les points intermédiaires, les lamentations ont été chantées et inscrites dans la poésie alors que les décennies montaient sans État palestinien. Les hommes d’État de la région ont construit leur carrière en se tenant aux côtés d’un peuple sans terre. Des guerres ont été menées et perdues en son nom.Lire la suite sur jforum.fr