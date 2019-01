Après la découverte d’un sixième tunnel, Tsahal annonce la fin de “Bouclier du Nord”

Le porte-parole de Tsahal a annoncé la fin de l’opération “Bouclier du Nord” après avoir mis au jour un sixième et dernier tunnel souterrain qui arrivait en territoire israélien depuis le village libanais de Ramiyeh situé à quelques centaines de mètres de la frontière israélo-libanaise.

Selon Tsahal, ce souterrain offensif est aussi le plus important de tous, avec deux mètres de hauteur et un mètre de large, creusé à une profondeur de cinquante-cinq mètres et arrivé à quelques dizaines de mètres en territoire israélien! Le porte-parole a précisé que ce tunnel comprenait déjà des rails pour le transports de gravats et de matériels ainsi que des infrastructures électriques.Lire la suite sur lphinfo.com