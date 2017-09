Après les agrumes produits sans terre, Israël crée une viande totalement artificielle !

Faire pousser des agrumes sans terre, consommer un minimum d’eau grâce à la technique du goutte à goutte ou voir prospérer les plants de tomates entre ciel et terre, dans des éprouvettes de verre, Israël, leader dans le domaine agricole inaugure une nouvelle technique : Créer de la viande en laboratoire à partir de cellules animales.

Ajoutez à ces coups de génie comme il n’en existe nulle part ailleurs, un autre exploit : Pour l’honneur de l’humanité, Israël réussit à faire que tous les 11 septembre ne se ressemblent pas en signant ce jour-là un accord qui devrait sauver la planète !

Ainsi, ce 11 septembre 2017, Israël a signé un accord commercial d’une valeur de 300 millions de dollars avec la Chine, si l’on en croit le magazine Quartz.

Les deux pays ont décidé de produire ensemble cette viande élaborée en laboratoire à partir de cellules animales qui devrait permettre à terme de limiter l’impact environnemental de l’élevage intensif, responsable d’une part significative des émissions de gaz à effet de serre, une prise de conscience responsable à laquelle la Chine et l’Israël adhèrent plus que beaucoup d’autres pays.

Mais pour ce faire, la Chine compte sur la technologie israélienne et plus particulièrement sur le savoir de trois des huit seules entreprises connues au monde pour s’être spécialisées dans la recherche et le développement de la culture de viande in vitro, : « Super-Meat », « Future-Meat-Technologies » et « Meat-the-Future ».

Cachère ?

C’est une formidable opportunité commerciale pour la Chine, qui a déjà importé pour plus de 10 milliards de dollars de viande en 2016. Espérons que cet accord, signé le 11 septembre à Pékin entre Israël et la Chine ne soit que le premier d’une longue série qui devrait permettre de développer encore davantage les effets positifs de ces nouvelles technologies environnementales.

Une mesure dont ne devraient pas manquer de se réjouir tous les défenseurs des animaux, tous les végétaliens, tous les végétariens ! Reste une interrogation fondamentale : Cette viande artificielle va-t-elle recevoir de ces messieurs les rabbins le sésame sans quoi rien ne se consomme dans tout milieu religieux qui se respecte ?

Ce fameux coup de tampon certifiant que cette nouvelle viande est, grâce à D., reconnue parfaitement « Cachère » !

Ne resterait alors qu’à souhaiter à tous en cette veille de fête : « Bon appétit » !