Après 14 ans d’attente, des quadruplés naissent chez un couple Habad

Le rabbin Boaz Klein m’a envoyé cette photo, de lui et de sa femme portant quatre bracelets de naissance, et il m’a fallu quelques secondes pour comprendre. Oui, des quadruplés sont nés chez Boaz et Freddie, émissaires Habad à Bariloche, en Argentine (« le point de présence juive le plus au sud du monde »). Voici certaines choses que le rabbin Boaz tenait à exprimer :

Des quadruplés ! Nous sommes émissaires Habad depuis 14 ans déjà , nous avons rencontré des milliers de voyageurs et de touristes, et nous n’avons jamais caché nos difficultés liées à la fécondité. Après tout, trois des quatre mères du peuple d’Israël étaient stériles – Sarah, Rebecca et Rachel. Ceci se trouve tout au long du livre de la Genèse que nous lisons actuellement. Il n’est pas facile de se livrer et de s’exposer, mais nous voulons donner de la force aux autres parents qui sont dans cette situation, et aussi raconter notre propre miracle.

Il est donc important pour nous que tout le monde sache que tout comme des quadruplés même un enfant unique est un énorme miracle. C’est important pour nous de remercier tout le personnel médical de ‘Shiva Tel Hashomer’. Et il est aussi important pour nous de remercier la famille et les amis. Vous n’imaginez pas à quel point les bénédictions, les encouragements et les bons conseils aident les couples tout au long du chemin .

« Grossesse à grande chance »

Nous avons ressenti la bénédiction du Rabbi de Loubavitch nous accompagner tout au long de ce voyage. Le Rabbi a dit de toujours parler de manière positive. C’est pourquoi lorsque Freddy a été hospitalisée pour une grossesse à haut risque, nous l’avons immédiatement qualifiée de « grossesse à grande chance « . Ma merveilleuse épouse est en mission même lorsqu’elle est à la maternité de Shiva. C’est comme si elle transférait le Bet Chabad de Bariloche au sein du service de l’hôpital , et ici elle encourage et renforce tout le monde. Sa foi est contagieuse, et ici il faut vraiment beaucoup de foi.

Les quatre enfants sont nés les uns après les autres, par césarienne. Je me suis senti comme un partenaire du Saint Bien Soit-Il, quatre fois de suite. Les deux filles s’appellent Hanna-Liba et Rebecca-Malka, le fils qui qui vient d’être circoncis s’appelle Yosef-Yitzchak, et le quatrième fils doit encore grandir un peu avant de pouvoir entrer dans l’alliance d’Abraham notre père , et recevoir son nom.