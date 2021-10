Approbation du statut de 4 000 Palestiniens

1.200 d’entre eux sont définis comme n’ayant aucun statut ni identité qui vivent en Judée Samarie et n’ont jamais reçu de carte d’identité palestinienne pour diverses raisons, telles que leur naissance à la maison sans être enregistrés dans le registre de la population palestinienne. Certains sont également des personnes qui sont entrées dans l’Autorité palestinienne, se sont mariées et sont restées dans l’Autorité palestinienne sans s’y être enregistrées de manière ordonnée, ainsi que des résidents palestiniens qui sont allés à l’étranger avant la signature des accords d’Oslo et dont les cartes d’identité ont été révoquées et depuis lors ils sont retournés en Judée Samarie.Lire la suite sur jforum.fr