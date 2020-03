Application israélienne: Diagnostiquer le coronavirus en écoutant votre voix

Israel’s Vocalis Health recueille des échantillons de voix de patients Covid-19 et de personnes en bonne santé pour développer une nouvelle méthode de dépistage.

Vocalis Health lance une initiative pour collecter des «empreintes vocales» dans le but d’offrir un nouveau moyen sans contact au ministère israélien de la Santé pour trier, cribler et surveiller les patients COVID-19.

« Nous pensons qu’en analysant la voix au-delà de ce que l’oreille humaine peut entendre, nous pouvons dévoiler des biomarqueurs vocaux dédiés qui permettront à la communauté des soins de santé d’avoir un aperçu des symptômes et, espérons-le, de l’apparition du virus COVID-19 », explique la startup israélienne, créé en décembre 2019 par la fusion de Beyond Verbal Communication et Healthymize .

«Nous déployons une méthode et une technique d’intelligence artificielle de pointe pour corréler la voix avec les symptômes de COVID-19. Cela permettra une alerte sur les premiers symptômes et une surveillance à domicile en utilisant uniquement un smartphone. »

Des changements détectables de la voix

Vocalis vise à inscrire au moins 100 000 patients d’ici le 1er décembre pour collecter autant de données que possible avec des informations vocales liées aux symptômes de COVID-19. Il recueille également des empreintes vocales de personnes en bonne santé comme contrôle. Vous pouvez «faire don» de votre voix au projet en cliquant ici.

L’analyse vocale est un domaine en plein essor. On pense que des conditions telles que les maladies cardiaques et respiratoires et la dépression provoquent des changements détectables de la voix.

La société israélienne MyndYou a intégré l’analyse vocale basée sur l’IA à MyEleanor, son robot vocal et son gestionnaire de soins virtuel pour les personnes âgées et confinées à domicile. À chaque appel téléphonique avec un client, MyEleanor peut détecter des changements subtils de santé à partir de la voix de la personne et déclencher des interventions proactives en alertant le soignant.

SOURCE: Israel21c