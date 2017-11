Apple a-t-il «piqué» la technologie d’une start up israélienne pour l’intégrer dans l’iPhone7?

Une start-up israélienne a intenté une poursuite en justice contre Apple, à qui il reproche d’avoir copié sa technologie brevetée de « Dual cameras » (capteur double) avant de l’intégrer à l’un de ses produits les plus populaires, l’iPhone. La plainte, déposée lundi devant le tribunal fédéral de Californie par la société Corephotonics, basée à Tel-Aviv, accuse Apple d’avoir utilisé la technologie de la start up israélienne dans l’iPhone 7 et l’iPhone8 Plus sans son autorisation. Lire la suite sur tel-avivre.com