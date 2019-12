Le Premier ministre a réagi à l’appel de Benny Gantz lui demandant de renoncer à son immunité comme condition de relance des pourparlers en vue de former un gouvernement dans les 48h critiques qui restent. Binyamin Netanyahou a qualifié cet appel de « combine creuse mais limpide destinée à faire diversion sur le refus de Gantz et Lapid de former un gouvernement de large union ».Lire la suite sur lphinfo.com