Aprè la défaite de la Nouvelle Droite, Ayelet Shaked a annoncé qu’elle prendra une décision quant à son avenir politique après les fêtes de Pessah’. Au Likoud, on ne cache pas le souhait de voir « revenir au bercail » l’ancienne ministre de la Justice, qui est aujourd’hui l’une des politiciennes les plus prometteuses et populaires, si ce n’est pas la meilleure.Lire la suite sur lphinfo.com