Aparté sur l’Iran et les Palestiniens entre Moshé Kahlon et son homologue américain

Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, et le secrétaire au Trésor américain, Steven Menuchin, ont convenu ce mardi de constituer une équipe pour renforcer l’application des sanctions économiques contre l’Iran, lors de leur réunion à Washington.

La plus grande partie de la réunion a porté sur la question des sanctions contre l’Iran, et les ministres des Finances ont convenu de créer une équipe conjointe pour appliquer les sanctions contre l’Iran également dans le secteur des hautes technologies. La responsabilité de la mise en œuvre des sanctions économiques incombant aux ministères des finances de chaque pays, l’équipe conjointe sera composée de professionnels des deux ministères.

Le Ministre des Finances, Moshe Kahlon: « Les sanctions économiques que les Etats-Unis mènent vers l’Iran commencent à porter leurs fruits. Ils contribuent à éliminer la menace à la sécurité d’Israël et à la sécurité de l’ensemble du monde libre, et nous remercions les Etats-Unis pour cela. La réunion avec le secrétaire d’état aux finances, Steven Menuchin, a pour but d’approfondir les liens économiques stratégiques avec les États-Unis, et l’équipe commune que nous avons créée aura pour mission principale de renforcer les sanctions contre l’Iran.

Des projets conjoints économiques israélo-palestiniens

Outre la question iranienne, les ministres ont discuté de la coopération économique entre Israël et les États-Unis et de questions fiscales conjointes, notamment avec le directeur général du ministère des Finances, Shai Babbad, et l’attaché économique, Eran Nitzan.

Après avoir rencontré le secrétaire au Trésor, M. Menuchin, le ministre Kahlon ont rencontré l’émissaire du président Trump au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, et ont discuté de la promotion de projets conjoints économiques israélo-palestiniens avec le soutien des États-Unis.