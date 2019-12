Antisionisme et antisémitisme : les députés français récalcitrants jouent avec le feu

L’Assemblée nationale a adopté hier mardi 3 décembre une proposition de résolution LREM soutenue par le gouvernement. Mais point de consensus sur la question. Pourtant, le président Macron avait en personne affirmé vouloir élargir la définition de l’antisémitisme à l’antisionisme.

Commençons par les chiffres. Seules 154 voix pour (LREM et LR principalement), 72 contre (à gauche), et 43 abstentions. Vingt-six députés LREM se sont prononcés contre. Voilà qui fait désordre.

La lutte contre l’antisémitisme confirme bien des remous au sein de la majorité. En cause : la proposition de résolution non contraignante, portée par Sylvain Maillard, député LREM de Paris. Ainsi, affirmer que l’antisionisme est l’une des formes de l’antisémitisme n’est pas un fait avéré pour les détracteurs de ce texte.

Le député de Paris suggère simplement de reprendre la définition initiée par l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la Mémoire de l’Holocauste (IHRA) et déjà entérinée par plusieurs pays. Cette même définition appuyée par Emmanuel Macron en février devant le Crif.

Pour les députés qui ont voté contre ou se sont abstenus, l’antisionisme a donc droit de cité. Tous affirment pour s’en convaincre que la critique doit rester possible contre la politique menée par les gouvernements d’Israël. Evidemment !

Mais pour ceux qui estiment que les mots ont encore un sens, faut-il rappeler (ressasser) la seule définition de l’antisionisme selon Wikipédia (pour ne pas faire trop compliqué) : « L’antisionisme (ou anti-sionisme) désigne l’opposition au projet sioniste d’établissement d’un foyer national juif en Palestine ».

Alors, pour ou contre un foyer juif sur sa terre ancestrale ? L’équation est pourtant simple.

Dans la même veine, puis-je nier le lien entre la France et les Français, l’Italie et les Italiens etc. ? Bien sûr que non ! L’affirmation que l’antisionisme est la seule notion discutable est bien de l’antisémitisme. Qui peut encore en douter, sinon ceux qui soufflent sur les braises de l’antijudaïsme le plus primaire et le plus dévastateur.