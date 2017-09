Antisémitisme virulent lors de la convention annuelle du Parti travailliste britannique

La convention annuelle du Parti travailliste britannique a été le théâtre de propos antisémites virulents de la part de l’écrivain israélo-américain Miko Peled ainsi que d’autres conférenciers. Miko Peled a demandé l’expulsion des organisations juives et des « Amis d’Israël » du parti Travailliste. Miko Peled a aussi accusé Israël de génocide en comparant les sionistes aux nazis et a déclaré haut et fort que le négationnisme devrait faire partie du débat publique….

Lors de son intervention à la convention annuelle du Parti travailliste britannique, Miko Peled a expliqué qu’il fallait interdire aux membres pro-israéliens du parti du Labour d’exprimer leur opinion lors de réunions du parti. Peled les a comparé aux nazis en exigeant que le parti travailliste se comporte envers l’Etat d’Israël comme il le ferait envers un Etat nazi : « Il s’agit des limites de la tolérance. Nous n’invitons pas les nazis et ne leur donnons pas la parole pour expliquer leur idéologie » a-t-il déclaré. « Nous n’invitons pas non plus les racistes d’Afrique du Sud à s’expliquer sur les bénéfices de l’apartheid sur les Noirs, alors de la même façon nous ne devons pas inviter les sionistes pour s’exprimer lors des réunions du parti ».