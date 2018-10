Robrecht Vanderbeeken, secrétaire national à la culture du syndicat belge ACOD a tenu des propos dignes de l’antisémitisme du Moyen Âge. Sur un site d’informations de gauche, ce professeur de philosophie, défenseur de la cause arabe palestinienne, a accusé Israël “d’affamer et empoisonner la population ‘palestinienne’ ainsi que de kidnapper les enfants et les assassiner […]Lire la suite sur lphinfo.com