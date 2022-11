Antisémitisme : les universités américaines se radicalisent de manière inquiétante

Le rapport sur le campus de l’anti-defamation league (ADL) a répertorié et classé les incidents tels que les manifestations et les événements, les résolutions du BDS, le vandalisme, le harcèlement et les agressions physiques.

Un total de 359 incidents antisémites ont eu lieu sur les campus des universités américaines au cours de l’année universitaire 2021-22, selon un rapport publié par l’Anti-Defamation League.

Le rapport sur le campus de l’ADL a documenté des cas d’accusations ou de « génocide » et de « génocide ethnique » contre Israël, ainsi que « l’ostracisme des étudiants juifs des organisations du campus en raison de leur soutien supposé à Israël ou au sionisme ».

Parmi les incidents, il y a eu 165 manifestations/actions, 143 événements anti-israéliens, 20 résolutions et référendums BDS, 11 incidents de vandalisme, neuf cas de harcèlement verbal et/ou écrit ciblé et une agression physique.

En réponse au grand nombre d’incidents, l’ADL a annoncé qu’elle « élargirait son investissement éducatif et programmatique sur le campus, y compris le lancement aujourd’hui d’une ressource en ligne élargie pour soutenir les étudiants et combattre l’antisémitisme sur le campus ».

Un radicalisme croissant dans les universités

Selon l’ADL, le rapport présente un instantané d’un radicalisme croissant sur les campus qui place l’opposition à Israël et au sionisme comme « des éléments essentiels de la vie collégiale ou comme une exigence pour une pleine acceptation dans la communauté universitaire ».

Le rapport a fourni des informations sur les sources de financement des clubs étudiants responsables de nombreux incidents, notamment Students for Justice in Palestine et Jewish Voice for Peace. Alors que la plupart des fonds proviennent des frais d’activité des étudiants, le Rockefeller Brothers Fund finance JVP et la Westchester Peace Action Coalition sponsorise SJP.

Selon le rapport, trois thèmes et événements majeurs ont caractérisé l’antisémitisme sur les campus l’année dernière : « Dégrader et ostraciser les sionistes et le sionisme, y compris expulser et exclure les étudiants des groupes du campus pour avoir exprimé une quelconque affinité avec le sionisme ou Israël ; exprimer son soutien à la terreur et à la violence anti-israéliennes ; et en invoquant des complots antisémites classiques dans des conférences et des publications sur les réseaux sociaux », a déclaré l’ADL.

