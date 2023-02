Antakya : forte crainte pour plusieurs juifs disparus

Forte crainte pour la vie du chef de la communauté juive d’Antioche

Selon l’ambassade d’Israël en Turquie, le chef de la communauté juive d’Antioche Shaul Jannoudi et son épouse Fortuna sont portés disparus, après l’effondrement de leur maison. L’ambassadeur a également déclaré qu’il y avait apparemment un certain nombre d’Israéliens portés disparus. Cependant, la synagogue locale a été détruite à la suite des tremblements de terre et dans les vidéos distribuées depuis l’endroit, un certain nombre de Juifs ont été vus en train de récupérer les anciens livres de la Torah. Lire la suite sur jforum.fr