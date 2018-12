Anouar el-Sadate: l’Égyptien au double visage (F. Reynaert)

Comprendre Anouar el-Sadate, l’Egyptien au double visage Par François Reynaert

Chef de guerre devenu homme de paix, l’ancien président égyptien, qui aurait eu 100 ans ce 25 décembre, était aussi un dictateur dans son pays. Retour sur une personnalité marquante et ambiguë du XXe siècle.

Dans le souvenir commun, il reste l'homme de la paix. Il est le premier chef d'Etat arabe à s'être rendu en Israël et le signataire des fameux accords de Camp David en 1978 après trente ans de conflits et quatre guerres (1948, 1956, 1967, 1973) qui ont vu s'affronter Tsahal et les troupes de ses voisins arabes, dont les égyptiennes.