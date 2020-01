Annonce du parti Otzma Yehoudit

Les dirigeants du parti Otsma Yehoudit se sont réunis dimanche et lundi pour discuter de la suite concernant leur participation ou non aux prochaines élections. Depuis le ralliement du rav Raphy Peretz à Yamina, Otsma Yehoudit restée seul faisait l’objet d’appels publics et de pressions – notamment du Premier ministre – afin qu’ils renoncent à se présenter et ne fassent pas perdre près de 80.000 voix à la droite. Tous les sondages leur accordaient autour de 2% des voix, pas assez pour franchir le seuil d’éligibilité.Lire la suite sur lphinfo.com