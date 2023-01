Anne Roumanoff : « mes origines juives russes et marocaines »

Elle en parle avec fierté. Anne Roumanoff est une humoriste que l’on ne présente plus. Depuis 1987, elle se produit sur scène avec ses one woman show et est très appréciée du public français.

Anne Roumanoff est d’origine russe et juive et est l’aînée de quatre enfants. Invitée sur différents plateaux de télévision, la comédienne évoque régulièrement et très fièrement ses origines.

« Pendant longtemps, je n’étais pas passionnée par mes origines », confie-t-elle d’abord avant de préciser : « Je me suis penchée dessus il y a quelques années et je me suis dit « wouah, ce n’est pas rien ». Bien décidée à en apprendre davantage, elle a déclaré :

« J’ai fait beaucoup de recherches. Je me suis également inscrite sur Myheritage et j’ai découvert plein de trucs sur ma famille ».

Parmi ces découvertes, elle a mentionné des « synchronicités comme par exemple mon grand-père Arcady Roumanoff qui était un intellectuel juif russe et journaliste. Il a contribué à la création d’une revue de la cinémathèque française », affirme l’humoriste.

Une grand mère marocaine

Très fière de ses origines, Anne Roumanoff a également souhaité évoquer sa grand-mère Lydia. « Elle était une femme très forte », précise-t-elle d’abord avant de raconter :

« Elle est né à Fez en 1915 à l’époque où on disait « c’est rien, c’est une fille ». C’était une femme juive de Lituanie qui a eu la bonne idée de partir s’installer à Berlin. Elle a finalement quitté la capitale allemande en 1933 afin de se rendre en France ».

Concernant sa vie privée, Lydia s’est « mariée avec un catholique bordelais qui est devenu général. Elle était donc femme de général ». L’humoriste indique ensuite : « Elle était fascinée par les artistes et intellectuels. A sa mort, on a découvert plein de biographie d’acteurs célèbres.

C’était assez intéressant de trouver tout ça ». Une passion qui avait ainsi permis à Lydia de devenir « la première écrivaine juive francophone du Maroc ». Ces découvertes ont passionné la comédienne : « J’ai envie de faire un livre de nouvelles dans lequel je parle de tous les gens de mon entourage. Ce sont tous des personnages forts », conclut-elle.

Des débuts difficiles

Si Anne Roumanoff rencontre aujourd’hui un énorme succès auprès du public français, cela n’a pas toujours été facile. Sur le plateau de Claire Chazal, elle s’est confiée l’année passée sur une période durant laquelle elle a pensé qu’elle ne pourrait pas réaliser ses rêves.

« Entre 12 et 22 ans, j’ai beaucoup souffert. Je voulais tellement, intensément être comédienne et j’ai eu tellement d’échecs, de casting où on m’a dit non. On m’a refusée au conservatoire. Tout s’effondrait pour moi. J’étais très passionnée », dit-elle d’abord avant de poursuivre :

« Pour moi c’était une nécessité absolue d’aller sur scène, c’était vital. Tout s’est ouvert quand j’ai commencé les sketchs. J’ai eu des difficultés comme tout le monde mais j’avais trouvé ma place », conclut-elle.

