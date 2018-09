Angela Merkel et l’Université de Haïfa (Israël), une belle histoire.

L’Université d’Haïfa décernera un doctorat honorifique à la chancelière allemande Angela Merkel lors de sa visite en Israël les 3 et 4 octobre.

Le titre sera décerné en reconnaissance de son leadership basé sur l'égalité, la liberté et les droits de l'homme; elle est un modèle pour les femmes du monde entier; l'amitié résolue qu'elle a entretenue entre l'Allemagne et l'État d'Israël; sa position ferme contre les manifestations de racisme et d'antisémitisme; sa contribution à la création de liens entre Juifs et non-juifs en Allemagne et dans toute l'Europe; et les efforts et les ressources considérables qu'elle fournit pour renforcer les liens scientifiques entre Israël et l'Allemagne, comme en témoignent les liens de recherche étroits entre l'Université de Haïfa et de nombreux instituts de recherche allemands.