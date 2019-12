Amsterdam : Seul face à la haine d’Israël

Il s’appelle Michaël Jacobs et il est hollandais. Depuis qu’il a pris sa retraite, il s’est juré de contrer les pourfendeurs d’Israël. Aussi, plusieurs fois par semaine, il se positionne en face d’eux, avec son drapeau d’Israël et ne bouge pas.

Amsterdam… Michaël dont les grands-parents ont été assassinés pendant la Shoah, ne supporte plus de les entendre sous sa fenêtre, sur la place Dam. Il en profite pour répondre aux passants qui l’interroge sur sa présence. Certains le soutiennent, d’autres engagent la conversation. « Mon but était de ne pas laisser le champ libre aux antisémites ».

« Ils disent lutter contre Israël, mais lorsque vous parlez avec eux, vous comprenez rapidement que les Juifs sont dans leurs collimateur », souligne Michaël. « Je n’habite pas très loin et je les entends depuis ma fenêtre », poursuit-il. « Un jour, j’en ai eu assez de les voir battre le pavé quotidiennement et diffuser leur message de haine. Alors j’ai pris mon drapeau d’Israël et je me suis pointé devant eux ».

La vie face à la haine

Sur la place Dam à Amsterdam, ces haineux « antisionistes » comme ils disent, se relaient pour propager leur poison. Face à eux, l’homme au drapeau frappé de l’étoile de David est régulièrement la cible d’injure. Un israélien qui passait par là a entendu un militant du BDS lancer à Michaël : « s’il n’y avait pas la police, je t’aurai fait la peau ».

A l’inverse, les nombreux israéliens et sympathisants d’Israël qui visitent la ville ne manquent pas de lui apporter leur soutien. Les propagandistes du BDS sont toujours décontenancés lorsque de jeunes touristes israéliens se mettent à danser devant eux en portant Michaël sur leurs épaules. La joie et la vie face à la haine froide et à la bêtise humaine…