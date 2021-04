L’armée jordanienne, en coopération avec la Drug Enforcement Administration, a contrecarré une tentative de contrebande d’une grande quantité de stupéfiants dans le pays. Un véhicule contenant 765 kilogrammes de cannabis, 3 280 000 balles de captagone et des munitions pour armes à feu, en plus d’un certain nombre de stupéfiants, a été saisi, a fait savoir l’agence jordanienne « Amman ».Lire la suite sur jforum.fr