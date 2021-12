Le journaliste Amit Segal, de la chaîne Hadashot 12, a évoqué la visite du président de l’Etat Itshak Herzog au Caveau des Patriarches et l’allumage de la première bougie de ‘Hanoucca auquel il a procédé, bravant les critiques et condamnations en provenance de l’extrême gauche, des députés arabes, de l’Autorité Palestinienne et le Hamas.Lire la suite sur lphinfo.com