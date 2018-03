Amit Goffer : l’Inventeur qui permet aux Paraplégiques de remarcher

Docteur en ingénierie électrique et informatique, Amit Goffer est un ancien collaborateur des sociétés Rafael aéronautique et Elscint, spécialiste en imagerie médicale. En 1997, suite à un accident de quad, il devient tétra­plégique. Quatre ans plus tard, il crée la start-up Argo pour développer une combinaison bionique permettant à certains paralysés de remarcher. Aujourd’hui, l’inventeur est consi­déré comme un pionnier et un expert de l’exosquelette médical.Lire la suite sur israelvalley.com