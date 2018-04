Alyah, 20 ans plus tard: le bonheur des retrouvailles (Vidéo)

C’est en 1998 que 22 familles venues des quatre coins de France s’installent dans le petit village d’Eli, au nord de Jérusalem. 20 ans plus tard, il se sont tous donné rendez-vous au même endroit. Séquence émotion.

Ils étaient une soixantaine de personnes il y a 20 ans à faire ensemble, leur Alyah. Ils sont aujourd’hui, avec enfants et petits enfants, plus de deux cent cinquante. Montés avec l’Alyah de Groupe (ADG), ils tenaient non seulement à marquer cet anniversaire, mais aussi à remercier les responsables de cette association : Liat et Chalom Wach.

Alyah de groupe: Près de 1500 familles ont suivi

Depuis 1998, chacun a fait son chemin. Les familles se sont dispersées dans le pays même si 8 d’entre elles sont restées à Eli. L’Alyah de groupe a connu le succès que l’ont sait. Près de 1500 familles ont suivi. Il faut dire que le choix des villes d’accueil s’est étoffé : de Tel-Aviv à Ashkelon, de Kfar Saba à Nétivot de Yakir à Haïfa…

Ils s’étaient donné rendez-vous dans 20 ans…les voici dans cette vidéo…