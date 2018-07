Allemagne : une Etude en trompe l’œil sur l’Antisémitisme©

Allemagne : Etude Intéressante et trompeuse sur l’Antisémitisme

Toute étude réaliste sur l’Antisémitisme en Allemagne devrait logiquement conclure que les migrants des pays musulmans adoptent plus facilement des attitudes antisémites, de façon disproportionnée par rapport à leur importance dans la population et qu’ils commettent plus d’actes antisémites que les Allemands natifs (“de souche”). Cela correspond à la situation globale dans le monde, où l’incitation extrémiste antisémite est de loin plus violente – dont une partie est directement à caractère génocidaire – et qui découle de régions entières du monde musulman[1].

Le très réputé Institut Allenbach a publié une étude dont on ne peut lire les résultats que sur le site à contenu payant de l’important quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Il contient des données intéressantes, mais ne répond pas au problème central signalé au-dessus et, elle reste par conséquent trompeuse.Lire la suite sur jforum.fr