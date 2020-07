Allemagne : le vieux cimetière juif de Worms profané

Des vandales antisémites ont profané plusieurs dizaines de tombes dans le vieux cimetière de la ville allemande de Worms. Il s’agit de l’un des plus anciens cimetières de Worms, ville célèbre dans l’histoire des Juifs d’Europe et dans laquelle vécut notamment Rachi. Le nom de Worms est aussi rattaché à un épisode tragique de l’histoire juive, avec notamment ses soeurs Spire et Mayence où les communautés furent massacrées lors du passage des Croisés en route vers Jérusalem.Lire la suite sur jforum.fr