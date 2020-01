Allemagne : le sosie de Hitler fait rire la foule et la police

La police allemande se serait bien passée de cette polémique. Les forces de l’ordre sont en effet bien embarrassées depuis la diffusion d’images montrant un homme déguisé en Hitler au cours d’un festival de motos anciennes, sans que les policiers sur place interviennent.

Sur les vidéos amateurs de l’événement qui s’est déroulé au cours du week-end à Augustusburg, près de Chemnitz, reprises par de nombreux médias, on aperçoit un individu clairement grimé pour ressembler au dictateur nazi, assis sur le siège du passager dans un side-car. La moto est conduite par une personne habillée en soldat de la Wehrmacht coiffé d’un casque d’acier de la Seconde Guerre mondiale.

Sur les vidéos, on entend le public rire au passage du duo et surtout on voit un policier chargé de surveiller le festival de motos « oldtimer » prendre des photos du faux Adolf Hitler en souriant, de son véhicule de fonction. « Se déguiser en génocidaire est plus que de mauvais goût », a dénoncé le chef du gouvernement régional de l’État de Saxe, dans l’est de l’Allemagne, où se sont produits les faits, Michael Kretschmer, un membre du parti conservateur d’Angela Merkel. « Un tel comportement est inacceptable et ne se reproduira pas », a-t-il ajouté sur Twitter.

Le policier reconnaît « sa faute »

Le policier qui n’est pas intervenu a été convoqué par sa hiérarchie et « a reconnu sa faute », a déclaré un porte-parole de la police locale. Des sanctions administratives internes pourraient ultérieurement être prises à son encontre en fonction des conclusions du parquet sur cette affaire. Ce dernier doit déterminer si l’apparition de ce « sosie » d’Adolf Hitler constitue un trouble à l’ordre public, voire une incitation à la haine passible de sanctions pénales.

SOURCE: Article paru sur le site de l’hebdomadaire « Le Point »