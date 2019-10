Allemagne: le néo-nazi se filme en train de tirer sur la porte de la synagogue

Yom Kippour en Allemagne. Deux personnes ont été tuées dans une fusillade à Halle, dans le centre-est du pays. L’attentat a visé une synagogue puis un restaurant turc.

Au moins un tireur a tenté d’entrer dans la synagogue. Il s’est filmé alors qu’il tirait sur la serrure de la porte qui fort heureusement aà résisté. Bloqué par les services de sécurité, il a tiré dans la rue. Il y avait entre 50 et 70 personnes au même moment à l’intérieur de la synagogue. Deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées en pleine rue à Halle (Land de Saxe-Anhalt, Allemagne), mercredi 9 octobre.

La fusillade mise en ligne et filmée par l’un des auteurs lui-même

Selon le site SITE, spécialisé dans la surveillance des organisations terroristes, l’un des deux auteurs présumés de l’attentat a lui-même filmé la fusillade et a diffusé la vidéo sur la plateforme de streaming en direct Twitch. Dans cette vidéo de 35 minutes, cet homme au crâne rasé se lance dans une diatribe antisémite, affirmant notamment que « l’Holocauste n’a jamais existé ». Il considère que les Juifs sont à la source de tous les problèmes, selon SITE qui dresse un parallèle avec une vidéo similaire filmée par Brenton Tarrant, l’auteur de l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande contre deux mosquées en mars.

Sur une autre vidéo, filmée par un témoin depuis un immeuble du quartier pendant la fusillade, on voit cet homme, habillé en tenue militaire et portant un casque en acier surmonté de ce qui apparaît comme une caméra, tirer avec un fusil à pompe à plusieurs reprises, sans doute en direction de la police. On le voit être blessé par des tirs des forces de l’ordre près de sa voiture, mais réussir à monter à l’intérieur et à s’enfuir. La police a indiqué avoir interpellé une personne mais sans dire s’il s’agissait de l’auteur présumé.

תיעוד: הרגע ב-Halle בו ניסה המחבל לפרוץ אל תוך בית הכנסת pic.twitter.com/T6zkeubMcc

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 octobre 2019