Entretien. La menace commune “a contribué au rapprochement entre la France et Israël”, et aussi entre les Européens et l’État hébreu. Une situation inédite… Rencontre avec Aliza Bin-Noun Le terrorisme a-t-il transformé l’Europe en un “Israël à grande échelle” ? Le philosophe Pascal Bruckner le croit, mais, dit-il, « sans la résolution des Israéliens à y faire […]