Aliyev tente une improbable réconciliation Israël-Turquie

Aliyev a commencé à prendre des mesures pratiques en faveur de ses alliés qui ont fourni des armes à son pays. Il s’est entretenu par téléphone avec Erdogan et les conseillers du président azéri ont annoncé à Israël que le président turc avait adopté une position (plus) positive. Selon les responsables israéliens: l’Azerbaïdjan veut que ses deux grands amis reviennent à des relations normales et est prêt à mettre l’épaule à la roue pour sortir de l’enlisement..Lire la suite sur jforum.fr