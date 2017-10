Le 11 octobre dernier, lors d’une conférence à Yungi. Jack Ma, le PDG d’Alibaba Group a annoncé plus de quinze milliards de dollars d’investissements dans un programme de recherche innovant dont les laboratoires se situeront sur sept sites dans le monde. En Chine (à Beijing et à Hangzhou), aux États-Unis (à San Mateo et à Bellevue), en Russie (à Moscou), à Singapour et en Israël (à Tel Aviv). Lire la suite sur tel-avivre.com