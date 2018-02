Alibaba a investi dans la start-up de vision par ordinateur Nexar (Israël).

Récemment Alibaba a investi dans la start-up de logiciels de réalité augmentée israélienne Infinity Augmented Reality Israel Ltd. et dans Twiggle Ltd., une start-up proposant un moteur de recherche spécialisé dans le commerce électronique. Elle a aussi investi dans la société de matériel de réalité augmentée Lumus Ltd. et, en janvier 2018, dans la start-up de vision par ordinateur Nexar Ltd. Lire la suite sur israelvalley.com