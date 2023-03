Alerte : Une cyberattaque sur une piscine en Israël !

La récente cyberattaque contre le contrôleur d’une piscine d’hôtel en Israël met en évidence les risques potentiels et les vulnérabilités auxquels l’industrie de la piscine est confrontée en termes de pirates informatiques affectant la sécurité de la technologie opérationnelle (OT). L’utilisation de la technologie dans les systèmes de piscine ne cessant de croître, il est important que les entreprises et les professionnels de la piscine comprennent les dangers potentiels et prennent des mesures pour se protéger et protéger leurs clients.Lire la suite sur israelvalley.com