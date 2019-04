Alerte en Israël à la rougeole en provenance de New York.

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. A la suite de l’hospitalisation d’une hôtesse de l’air de la compagnie aérienne El Al qui est tombée dans le coma après avoir contracté la rougeole lors d’un vol New York-Tel Aviv-Jaffa, le ministère israélien de la Santé s’inquiète et ont mis en garde les personnes qui se trouvaient à bord du vol 002 d’El Al, qui a quitté l’aéroport John F. Kennedy de New York le 26 mars et a atterri en Israël un jour plus tard.Lire la suite sur israelvalley.com